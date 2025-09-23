Isola pedonale di via Rossini a Rende, disagi e proteste dei residenti

L’isola pedonale su Via Rossini, attiva il sabato sera, continua a generare malumori tra i commercianti della zona, che lamentano un calo significativo del flusso di clienti e difficoltà logistiche. Nonostante le rassicurazioni dell’assessore competente, il clima resta teso e l’incontro promesso con l’amministrazione comunale pare sia stato rinviato più volte, alimentando ulteriormente il senso di frustrazione. La chiusura della centralissima via Rossini alle auto con l’istituzione per alcune ore serali dell’isola pedonale “al fine di salvaguardare la sicurezza e l’incolumità degli avventori delle attività ristorative e ricettive della zona e dei residenti degli stabili”, per come voluto dal sindaco Principe in fase di sperimentazione, non funziona. Ad oggi, la realtà è questa.

