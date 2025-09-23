Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Planetario e BocsArt di Cosenza ancora fermi, iniziative in campo per rilanciarli

Entrambe le strutture versano da tempo nel degrado e nell’abbandono: nel recente passato accoglievano numerosi visitatori e rappresentavano dei luoghi di attrazione per il territorio

Se il Castello Svevo rappresenta uno dei beni storici più importati della Cosenza antica, i cui cancelli, però, risultano ancora chiusi (come abbiamo scritto di recente su queste stesse colonne), altrettanto determinante è la presenza, nella parte moderna del capoluogo bruzio, del Planetario e dei BocsArt, entrambi fermi al palo da tempo, dopo un breve periodo di dinamismo, diventati elementi fortemente attrattivi per il territorio.
