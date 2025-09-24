A Corigliano Rossano soffia un inquietante vento di violenza

Risse, accoltellamenti, aggressioni. Storie di cronaca che hanno funestato l’estate del territorio e che nella maggioranza dei casi hanno visto come protagonisti giovani e giovanissimi. Un fenomeno che va senza dubbio attenzionato e non sottovalutato, poiché come già abbiamo avuto modo di sottolineare non può passare inosservato il dato che alcuni di questi giovani girano al seguito addirittura con coltelli che spesso vengono tirati fuori al culmine di violente liti, nate anche per futili motivi, con drammatiche conseguenze.

«Negli ultimi tempi la nostra città sta vivendo con crescente preoccupazione episodi di violenza, spesso ad opera di minorenni. Si tratta di fatti che scuotono le coscienze e che non possono essere derubricati a semplici episodi isolati: dietro questi comportamenti c’è un disagio che va compreso, affrontato e prevenuto». A parlare è Marinella Grillo, assessore ai servizi sociali della città di Corigliano Rossano che non manca di evidenziare importanti aspetti, proprio come il dato il dato più inquietante che è proprio l’età dei protagonisti.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale