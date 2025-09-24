Longobucco, taglio abusivo: sequestrati 12 ettari di bosco. Denunciata un’impresa

Maxi sequestro dei carabinieri forestali in Sila. Dodici ettari di bosco di latifoglie in località Monte Paleparto, nel comune di Longobucco, sono stati posti sotto sequestro dopo un controllo effettuato dal nucleo forestale di Rossano.

Secondo quanto accertato, i lavori di taglio boschivo sarebbero stati eseguiti con un’autorizzazione ormai scaduta e non prorogata dalle autorità competenti. L’area interessata ricade in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico e ambientale, quindi soggetta a speciale tutela.

Durante le verifiche, i militari hanno inoltre rilevato che gli interventi avevano coinvolto anche una particella demaniale della Regione Calabria, non compresa nel progetto originario, dove erano state abbattute e asportate 99 piante di latifoglie.

Non solo. La ditta esecutrice, senza alcuna autorizzazione, avrebbe realizzato con un mezzo cingolato un tracciato carrozzabile nell’alveo del torrente Volganera, anch’esso sottoposto a vincolo paesaggistico, alterando il corso naturale delle acque.