Home / Cronaca / Palazzetto dello sport a Castrovillari, tante parole e nessun fatto concreto

Da oltre vent’anni nella cittadina del Pollino si discute sulla costruzione della struttura. Dopo la presentazione del progetto esecutivo era stata individuata anche l’area

Manca il palazzetto dello sport. Dalla presentazione della nuova stagione della Pollino basket, infatti, è riemersa – purtroppo in tutta la sua tragicità – l'assenza dell'importante infrastruttura sportiva. Serve un impianto che sia capace di accogliere gli sport minori, dare le gambe alle numerose realtà che operano nella danza o ad appuntamenti musicali che possono portare agio e crescita a tutta una serie di comparti ora confinati in spazi esigui, anche senza luoghi adeguati all’espletamento della pratica giornalistica. Il progetto del palazzetto ci sarebbe. Anche l'area dove dovrebbe nascere. Resta un mistero, invece, il percorso che si sta seguendo per arrivare ad un'opera che sfugge dagli anni Ottanta. L'attuale palestra non riesce a contenere tifosi, sportivi e amanti di una disciplina che, nonostante l'imminente inizio di un campionato professionistico, cresce lentamente e i giovani non hanno la piena possibilità di misurarsi in campionati che servono per salire il classico gradino della bravura. Inutile dire che la questione è diventata un vero e proprio tabù: in pochi ne parlano, di meno coloro i quali avrebbero dovuto seguire i percorsi avviati senza arrivare “a canestro”. Nel 2010 – va detto – la questione finì nel dimenticatoio.
