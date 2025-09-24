Quarantenne morto in clinica a Cosenza, cinque indagati per omicidio colposo

Sono 5 gli indagati per omicidio colposo per la morte di Guglielmo Gualtieri.

Alle 12 di oggi, negli uffici della Procura di Cosenza, il PM Rossella Torrusio ha conferito l’incarico a tre medici legali, i dottori Berardo Silvio Cavalcanti, Vannio Vercillo e Bruno Amantea, per l’accertamento autoptico sul corpo della vittima, che si svolgerà a partire dalle 17.30 di oggi, mercoledì 24 settembre 2025.

I familiari di Guglielmo Gualtieri, affidatisi allo studio Giesse di Lamezia Terme, specializzato in gravi casi di malasanità, hanno a loro volta nominato diversi professionisti tra i quali legali e medici legali che li assisteranno sia durante l’accertamento autoptico, sia nel procedimento penale.

“I familiari chiedono a gran voce verità e giustizia – sottolineano Mary Paolella e Domenico Mesiano, consulenti di Giesse – Faremo di tutto per stare al loro fianco in questo momento così tragico. Qualsiasi ipotesi, in questo momento, è prematura ma riponiamo la massima fiducia nel lavoro certosino che sta svolgendo la magistratura”