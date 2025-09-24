Rassegna stampa 24-09-2025 edizioni Calabria

CALABRIA
- Un piano industriale per la regione. Confapi Calabria detta l’agenda al governatore
L’OPERAZIONE
- Pino Piromalli, il ritorno del re di Gioia Tauro: «Ora sono qui e comando io»
- ‘Ndrangheta, il blitz a Gioia Tauro: stipendi garantiti ai detenuti. Anche per non farli “pentire”
IL BLITZ
- Crotone, scommesse illegali ed estorsione. «Se non paghi ti schiaccio la testa»
- Crotone: l’ultima indagine del capo della Mobile, Bitorzoli
IN EVIDENZA
- ‘Ndrangheta a Vibo, stralcio “Rinascita Scott”. La Procura generale chiede la conferma di 8 condanne
- Catanzaro Servizi, l’ennesimo bivio. I dipendenti ora chiedono certezze
- Reggio, Sangiovannello: arriva la sentenza. «L’area è di proprietà del Comune»
- Prevenzione dissesto idrogeologico a Lamezia. La quinta commissione è al lavoro
- Locri, la morte di Massimiliano Carbone: un mistero che dura da ventuno anni
- A Corigliano Rossano soffia un inquietante vento di violenza
SANITA’
- Catanzaro, nessun illecito da parte dell’Asp. Respinto il ricorso di Villa Sant’Anna
- Vibo, pediatri ospedalieri minacciati. «Viviamo in continua tensione»
PONTE SULLO STRETTO
- Barreca (Confindustria Reggio): “Il Ponte ha un impatto profondo anche sul comparto metalmeccanico”
CRONACA
- Cosenza, calpestata la storia risorgimentale. Vallone di Rovito in preda al degrado
- Crotone, alloggi sociali in via Israele. Il Comune: opera legittima
- Finanziato il secondo lotto della seggiovia di Gambarie
- Rende, crisi idrica e manutenzione strade. La Giunta prepara un piano speciale
- Palazzetto dello sport a Castrovillari, tante parole e nessun fatto concreto
- Paola, stato di agitazione in carcere. Cisl: il personale è ormai allo stremo
SCUOLA
- Scuola, al via l’iter del Pnrr3 anche a Cosenza. Migliaia i precari già pronti
