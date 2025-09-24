Rende, crisi idrica e manutenzione strade. La Giunta prepara un piano speciale

Gestione idrica e spazzamento delle strade. Su queste due “traiettorie” si muove l’amministrazione comunale. Per la gestione dell’acqua, in verità, qualche problema di troppo persiste. «La gestione Sorical dell’acqua in Calabria ed a Rende inizia a fare acqua da tutte le parti», scrive un residente rendese. «Da più comuni, come da note stampa, ci sono lamentele quotidiane di una riduzione di portata idrica rispetto alla precedente fornitura. Risulta ingiustificato e da attenzionare, alle autorità competenti, l’aumento delle tariffe del 40% a totale carico della cittadinanza, già oppressa da tutti gli altri aumenti», scrive il cittadino più che arrabbiato. «Nessun programma di rifacimento delle reti idriche ci risulta annunciato per le più importanti città calabresi, dove si registra, in più realtà, una perdita delle condotte, ormai fatiscenti, che supera anche il 50 % della portata. Nessuna tempestiva garanzia, ad oggi, viene ancora assicurata nell’intervento di ripristino a causa di segnalazione di guasto. La telenovela poi supera l'immaginario nei casi di ripristino del manto stradale, che interessa i comuni, la provincia o l’Anas», raccontano altri residenti.

