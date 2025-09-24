Scuola, al via l’iter del Pnrr3 anche a Cosenza. Migliaia i precari già pronti

Non c’è due senza tre… È già partita anche in Calabria e nel Cosentino la macchina organizzativa per la terza e ultima fase del piano straordinario di reclutamento previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza per il settore Istruzione. Dopo il Pnrr1 e il Pnr2, che hanno già portato in cattedra migliaia di docenti, si sta lavorando al tris di concorsoni che, in base a quanto trapelato, metterà in palio circa 20mila cattedre, completando il piano di 70mila assunzioni previste entro il 2026. Un’importante infornata di immissioni ruolo che sta permettendo a molti di entrare in classe. E comunque restano tanti i precari interessati alla selezione per provare a mettere una pietra sopra incertezze e continui cambiamenti. Per avere certezza sui numeri delle disponibilità, così come sulla loro organizzazione nelle varie regioni (perché anche questo iter sarà su base regionale e non provinciale) bisognerà aspettare il bando che arriverà nei prossimi mesi.

