Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Scuola, al via l’iter del Pnrr3 anche a Cosenza. Migliaia i precari già pronti

Scuola, al via l’iter del Pnrr3 anche a Cosenza. Migliaia i precari già pronti

È partita da giorni la preparazione del terzo e ultimo concorso concordato con Bruxelles. Per molti docenti cosentini sarà più facile cercare fortuna nelle regioni del centro e nord

Non c’è due senza tre… È già partita anche in Calabria e nel Cosentino la macchina organizzativa per la terza e ultima fase del piano straordinario di reclutamento previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza per il settore Istruzione. Dopo il Pnrr1 e il Pnr2, che hanno già portato in cattedra migliaia di docenti, si sta lavorando al tris di concorsoni che, in base a quanto trapelato, metterà in palio circa 20mila cattedre, completando il piano di 70mila assunzioni previste entro il 2026. Un’importante infornata di immissioni ruolo che sta permettendo a molti di entrare in classe. E comunque restano tanti i precari interessati alla selezione per provare a mettere una pietra sopra incertezze e continui cambiamenti. Per avere certezza sui numeri delle disponibilità, così come sulla loro organizzazione nelle varie regioni (perché anche questo iter sarà su base regionale e non provinciale) bisognerà aspettare il bando che arriverà nei prossimi mesi.
L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale

Digital Edition
Dalla Gazzetta del Sud in edicola

Scopri di più nell’edizione digitale

Per leggere tutto acquista il quotidiano
o scarica la versione digitale.

Leggi l’edizione digitale
Edizione Digitale

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province