A Corigliano Rossano i torrenti sono diventati ricettacoli di rifiuti

Tra le inciviltà e la mancata manutenzione ordinaria da parte del Consorzio di bonifica sui corsi d’acqua si riaffaccia l’inquietante e pericoloso spettro del rischio idrogeologico

Neanche le sanzioni elevate nelle ultime settimane dalla polizia municipale sembrano riuscire ad arginare il mal costume di gettare rifiuti di ogni genere, non solo ad ogni angolo di strada, compresa la Statale 106, ma anche nei fossi di scolo, torrenti e canali. Una situazione che va anche ad intasare, è il caso di dirlo, le condizioni in cui versano alcuni dei torrenti che attraversano il territorio comunale come ad esempio il torrente Leccalardo che si presenta nel suo letto ricco di vegetazione, arbusti e anche i rifiuti di ogni genere, compresi rifiuti ingombrati tra cui pezzi di arredamento ed elettrodomestici. In più occasioni alcuni cittadini hanno segnalato la situazione preoccupati, come è giusto, che con l'arrivo delle prime piogge si possa assistere ad allagamenti delle zone circostanti.
