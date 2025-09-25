Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Paola, minaccia di morte una parente: 36enne arrestato dalla Polizia

Paola, minaccia di morte una parente: 36enne arrestato dalla Polizia

L’uomo residente in un comune del Vibonese è stato intercettato nella cittadina tirrenica. Tra le accuse a suo carico anche la violazione della misura della sorveglianza speciale

Era contraria alla relazione familiare, lui viola le misure per venire a minacciarla a Paola. Non approvava la relazione sentimentale tra una sua familiare e un uomo di 36 anni residente nel vibonese, e proprio questa contrarietà è bastata per scatenare in lui un’escalation di comportamenti minacciosi culminati con un pericoloso avvicinamento. Gli uomini del Commissariato di Pubblica sicurezza di Paola hanno tratto in arresto nella flagranza di reato un trentaseienne residente nel vibonese che – violando gli obblighi derivanti dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale alla quale era sottoposto – si era recato nel Comune di Paola. L'operazione di Polizia giudiziaria trae spunto dal racconto di una giovane donna che esasperata dalle gravi e reiterate minacce poste in essere dall’arrestato decideva di rivolgersi alla Polizia di Stato.
L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale

Digital Edition
Dalla Gazzetta del Sud in edicola

Scopri di più nell’edizione digitale

Per leggere tutto acquista il quotidiano
o scarica la versione digitale.

Leggi l’edizione digitale
Edizione Digitale

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province