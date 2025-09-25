Paola, minaccia di morte una parente: 36enne arrestato dalla Polizia

Era contraria alla relazione familiare, lui viola le misure per venire a minacciarla a Paola. Non approvava la relazione sentimentale tra una sua familiare e un uomo di 36 anni residente nel vibonese, e proprio questa contrarietà è bastata per scatenare in lui un’escalation di comportamenti minacciosi culminati con un pericoloso avvicinamento. Gli uomini del Commissariato di Pubblica sicurezza di Paola hanno tratto in arresto nella flagranza di reato un trentaseienne residente nel vibonese che – violando gli obblighi derivanti dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale alla quale era sottoposto – si era recato nel Comune di Paola. L'operazione di Polizia giudiziaria trae spunto dal racconto di una giovane donna che esasperata dalle gravi e reiterate minacce poste in essere dall’arrestato decideva di rivolgersi alla Polizia di Stato.

