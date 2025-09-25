Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Quei colpi di pistola esplosi contro una discoteca a Sangineto e i tentativi di furto: cosa c'è dietro il blitz di Cetraro

Quei colpi di pistola esplosi contro una discoteca a Sangineto e i tentativi di furto: cosa c'è dietro il blitz di Cetraro

di

Il blitz di Cetraro che ha portato all'arresto di sette persone sarebbe direttamente collegato al recente tentativo di estorsione del 14 agosto scorso ai danni dei proprietari di una discoteca di Sangineto, mediante l’esplosione di colpi d’arma da fuoco. Contestati, tra gli altri, anche due tentativi di furto in danno di sportelli bancomat; la ricettazione di diverse auto e targhe, strumentale alla commissione di altri delitti; lesioni personali; la detenzione illegale di armi ed esplosivi, in alcuni casi adoperati per la perpetrazione di atti intimidatori con finalità estorsive.

