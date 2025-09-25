Rassegna stampa 25-09-2025 edizioni Calabria

CALABRIA

Verso il voto

-Regionali in Calabria, Occhiuto lancia il “reddito di merito” per le matricole

Inchieste e processi

-Giro di usura ed estorsioni a Catanzaro, giudizio immediato per Procopi e Masciari

-Gioia Tauro, la “faida” familiare interna al clan fra tradimenti e interessi economici

-Crotone, business illegale dei permessi di soggiorno: definitive tre condanne

-Paola, minaccia di morte una parente.

Trentaseienne arrestato dalla Polizia

-Indiano ucciso a Gioiosa, convalidato dal Gip l’arresto di un connazionale

Sanità

-Catanzaro, accreditate 31 scuole dell’Umg ma resta fuori Emergenza-urgenza

-Nuove attrezzature e formazione, si rinnova la Pediatria di Vibo Valentia

Cronaca

-Reggio, tornano i camion al porto ma soltanto per due mesi

-Dall’Umg di Catanzaro una nuova piattaforma per analizzare il divario Nord-Sud

-La bonifica del porto nuovo di Crotone, via libera del Mase a Eni Rewind

-Transazione “Aurora” da rivedere, ecco la sfida per Catanzaro Servizi