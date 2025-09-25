Trebisacce, scoperta droga in casa: un arresto

Controlli rafforzati sull’alto Ionio cosentino hanno portato la Polizia stradale di Trebisacce e la Squadra mobile di Cosenza, con l’unità cinofila antidroga, a perquisire un’abitazione in città. In casa, di un uomo già noto alle forze dell’ordine, sono stati trovati cocaina, marijuana ed eroina, oltre a mannite (sostanza da taglio) e materiale per il confezionamento. L’uomo è stato arrestato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

I controlli su strada

Nel medesimo dispositivo, la Stradale ha denunciato un conducente per guida in stato di ebbrezza: tasso alcolemico oltre 1,50 g/l e patente ritirata.