Cosenza, fondi (170.000 euro) investiti dal Comune per la comunicazione: esplode la polemica

Attacchi e polemiche tra opposte fazioni politiche a Palazzo dei Bruzi e in piazza 15 Marzo. Nel Municipio i consiglieri comunali di minoranza afferenti al centrodestra, Francesco Caruso, Francesco Cito, Giuseppe D’Ippolito, Alfredo Dodaro, Francesco Luberto, Ivana Lucanto, Antonio Ruffolo, Francesco Spadafora e Michelangelo Spataro, bacchettano l’esecutivo guidato dal sindaco Franz Caruso e chiedono «chiarimenti sulla Delibera di Giunta n. 131 del 06/08/2025, con la quale è stato approvato l’affidamento alla società Arcadia srl di un servizio per la realizzazione di una strategia di comunicazione integrata della città. La cifra esagerata stanziata, di 170.068 euro – asseriscono – rappresenta una spesa assai importante per le casse comunali».

Gli stessi insistono: «Mentre l’Amministrazione stanzia 170.000 euro, per solo un anno, per campagne pubblicitarie online, gestione di account social e ricerche demoscopiche, continuano a rimanere irrisolte questioni ben più urgenti che riguardano i servizi essenziali per i cittadini cosentini.

È inaccettabile che si preferisca investire in operazioni di marketing piuttosto che nelle reali necessità della comunità. Inoltre, altra circostanza anomala, è la fretta con cui l’operazione è stata portata a termine: la proposta è arrivata il 31 luglio e già il 6 agosto è andata in giunta: è stata approvata e resa esecutiva. Una celerità davvero inusuale per un’amministrazione che si distingue per ben altri ritardi e lungaggini quando si tratta di affrontare i problemi reali della città».

