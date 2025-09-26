Isabel Desirè Porco, la 16enne di Rende morta dopo il malore a scuola: la famiglia dona gli organi

Si sente male a scuola e muore a Roma, la comunità in lutto per la scomparsa di Isabel Desirè Porco. Tra lacrime, dolore incredulità, questa mattina si svolgeranno a Taverna di Montalto Uffugo, nella chiesa Ss Trinità i funerali. La giovane studentessa del Liceo Scientifico Pitagora di Rende, di 16 anni e residente a Lattarico, è deceduta al Policlinico Gemelli di Roma, dopo un improvviso malore che l’ha colta mentre si trovava in classe. Quella che sembrava una normale mattinata di lezioni si è trasformata in una drammatica emergenza sanitaria. Isabel è stata immediatamente soccorsa e trasportata d’urgenza all’ospedale Annunziata di Cosenza, dove i medici hanno cercato di stabilizzarne le condizioni. A causa della gravità della situazione, è stato necessario trasferirla in elisoccorso al Policlinico Gemelli di Roma, una struttura più attrezzata. Nonostante gli sforzi intensi e tempestivi dei medici, la giovane non ce l’ha fatta. La famiglia di Isabel ha scelto un gesto di grande generosità: la donazione degli organi.