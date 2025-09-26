Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Oggi a Corigliano Rossano solenni celebrazioni religiose in onore di San Nilo presiedute dal vescovo

Oggi a Corigliano Rossano solenni celebrazioni religiose in onore di San Nilo presiedute dal vescovo

Solennità di San Nilo, co-patrono di Rossano e figura mirabile di monaco basiliano e uomo di cultura, nonché fondatore dell’Abbazia di Grottaferrata. La si celebra oggi con una lunga giornata di appuntamento religiosi e civili. Questa mattina alle ore 10,00 al termine della Santa Messa dalla chiesa parrocchiale a lui dedicata, il simulacro del Santo sarà portato in processione nella Cattedrale di Maria Santissima Achiropita. Qui, nel pomeriggio, alle ore 18,00, si terrà la celebrazione eucaristica presieduta dall'arcivescovo Maurizio Aloise unitamente al clero cittadino dell'area urbana di Rossano. A conclusione ci sarà la processione che farà tappa anche dinanzi a quella che si ritiene essere la casa natale di San Nilo nel quartiere di San Nico con una breve sosta e preghiera per poi riprendere la processione con arrivo in piazza Steri dove si terrà la tradizionale cerimonia della consegna delle chiavi della città al santo patrono da parte del sindaco Flavio Stasi. A conclusione della processione la statua del Santo verrà riportata nella chiesa parrocchiale.
