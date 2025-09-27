Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Bar e stazioni di servizio nel mirino, furti notturni ad Amantea e Fuscaldo

Bar e stazioni di servizio nel mirino, furti notturni ad Amantea e Fuscaldo

Presi di mira i locali annessi ai distributori di carburante sulla Statale 18 Tirrenica. Tre colpi in appena 72 ore: i malviventi hanno fatto man bassa di tabacchi e merendine

Sulla costa tirrenica cosentina finiscono nel mirino i bar delle stazioni di servizio. In appena 72 ore si sono registrati due furti (consumati a Fuscaldo) e un tentato colpo ad Amantea nella frazione di Campora San Giovanni. Tutti sono ubicati lungo la statale 18. Sale l’allerta tra i gestori di stazioni di servizio e bar annessi che sono finiti nel mirino dei malviventi. Particolari sono stati ai due colpi a Fuscaldo dove i ladri sono tornati a distanza di poco tempo sul “luogo del delitto”. Il primo episodio si è verificato nella notte tra domenica e lunedì, quando ignoti si sono introdotti in un distributore di carburante sulla statale 18, infrangendo un vetro e creando un varco per entrare all’interno del bar.
L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale

Digital Edition
Dalla Gazzetta del Sud in edicola

Scopri di più nell’edizione digitale

Per leggere tutto acquista il quotidiano
o scarica la versione digitale.

Leggi l’edizione digitale
Edizione Digitale

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province