Bar e stazioni di servizio nel mirino, furti notturni ad Amantea e Fuscaldo

Sulla costa tirrenica cosentina finiscono nel mirino i bar delle stazioni di servizio. In appena 72 ore si sono registrati due furti (consumati a Fuscaldo) e un tentato colpo ad Amantea nella frazione di Campora San Giovanni. Tutti sono ubicati lungo la statale 18. Sale l’allerta tra i gestori di stazioni di servizio e bar annessi che sono finiti nel mirino dei malviventi. Particolari sono stati ai due colpi a Fuscaldo dove i ladri sono tornati a distanza di poco tempo sul “luogo del delitto”. Il primo episodio si è verificato nella notte tra domenica e lunedì, quando ignoti si sono introdotti in un distributore di carburante sulla statale 18, infrangendo un vetro e creando un varco per entrare all’interno del bar.

