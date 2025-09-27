Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Corigliano Rossano, il degrado inghiotte il quartiere Cardame

Corigliano Rossano, il degrado inghiotte il quartiere Cardame

Emergenza sicurezza nella popolosa contrada: strade scambiate per piste da Formula 1 Agli atti vandalici si aggiungono gli schiamazzi notturni e i continui fuochi pirotecnici

Non c'è pace per contrada Cardame nell'area urbana di Corigliano, dove le notti si trasformano in un incubo fatto di schiamazzi e corse notturne. Un mix esplosivo che ha portato all'esasperazione i residenti che, riuniti in un comitato di quartiere, hanno presentato l’ennesimo esposto sia le forze dell'ordine che all'amministrazione comunale, denunciando da una parte la situazione di degrado che si sta vivendo nella contrada e chiedendo anche interventi immediati. La medesima contrada qualche tempo fa aveva dovuto fare i conti anche con la vandalizzazione dei murales che erano stati realizzati da parte del Rotary club Corigliano Rossano Sibari sui muri del palcoscenico teatrale all'aperto.
L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale

Digital Edition
Dalla Gazzetta del Sud in edicola

Scopri di più nell’edizione digitale

Per leggere tutto acquista il quotidiano
o scarica la versione digitale.

Leggi l’edizione digitale
Edizione Digitale

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province