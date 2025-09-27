Corigliano Rossano, il degrado inghiotte il quartiere Cardame

Non c'è pace per contrada Cardame nell'area urbana di Corigliano, dove le notti si trasformano in un incubo fatto di schiamazzi e corse notturne. Un mix esplosivo che ha portato all'esasperazione i residenti che, riuniti in un comitato di quartiere, hanno presentato l’ennesimo esposto sia le forze dell'ordine che all'amministrazione comunale, denunciando da una parte la situazione di degrado che si sta vivendo nella contrada e chiedendo anche interventi immediati. La medesima contrada qualche tempo fa aveva dovuto fare i conti anche con la vandalizzazione dei murales che erano stati realizzati da parte del Rotary club Corigliano Rossano Sibari sui muri del palcoscenico teatrale all'aperto.

