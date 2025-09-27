Cosenza, vertenza Amaco, dopo il nuovo incontro spiragli per il futuro dell’azienda

Nuovo tavolo di confronto sulla vicenda Amaco, l’azienda di trasporto locale partecipata del Comune, entrata in crisi da diverso tempo, ormai, e per la quale si stanno ricercando le giuste soluzioni affinché possa assere rilanciata, salvaguardando i livelli occupazionali.

Nei giorni scorsi si è tenuto, appunto, un incontro nella sede della Regione, su sollecitazione dei sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Faisa-Confail, rappresentati, rispettivamente, da Gianni Angotti, Antonio Domanico, Andrea Mazzuca e Alessandro Toscano. Presenti i soggetti interessati alla trattativa, nonché il sindaco del capoluogo bruzio, Franz Caruso. Confermato e rafforzato il percorso avviato lo scorso 13 maggio, incentrato sulla piena collaborazione tra Regione, Comune, forze sindacali, Co.Me.Tra. e Curatela.

