Notte dei ricercatori a Cosenza, l’isola pedonale di corso Mazzini diventa laboratorio a cielo aperto

Mentre i bambini seguivano affascinati la creazione di un fumetto scientifico, poco più in là un gruppo di curiosi ascoltava le spiegazioni sui segreti del patrimonio architettonico di Cosenza. È stato questo il cuore pulsante della Notte europea dei Ricercatori, che ieri pomeriggio ha animato corso Mazzini con un’inedita invasione pacifica di scienza e curiosità, trasformando la città in un grande campus diffuso.

Dopo le intense attività mattutine tra i cubi dell’Unical, che hanno visto i laboratori aprirsi al pubblico e l’Agorà Pnrr mostrare i frutti della ricerca, il grande evento di divulgazione SuperScienceMe ha compiuto il tradizionale salto in città. A partire dalle 16.30, i ricercatori sono scesi tra la gente, trasformando la principale arteria del centro in un vivace science hub all’aperto che ha attirato centinaia e centinaia di persone.

