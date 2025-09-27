Processo “Kossa” a Cassano: condanne definitive contro la cosca Forastefano I NOMI

Si conclude il “processo Kossa”, una delle inchieste più rilevanti promosse dalla DDA di Catanzaro contro la ‘ndrangheta cassanese, con al centro la cosca Forastefano. e le loro ramificazioni economiche e imprenditoriali nel settore agricolo e dei trasporti.
Le condanne emesse con sentenza definitiva
Con la conclusione del processo e l’intervento della Cassazione, sono state confermate una serie di condanne definitive. Ecco alcuni dei principali verdetti:
Stefano Bevilacqua: 5 anni e 4 000 euro di multa
Damiano Elia: 3 anni, 10 mesi e 20 giorni + 800 euro di multa
Antonio Falabella: 4 anni, 5 mesi e 10 giorni + 1 778 euro di multa
Agostino Pignataro: 7 anni e 4 mesi
Alessandro Forastefano: 8 anni
Antonio Antolino: 2 anni e 8 mesi
Leonardo Falbo: 2 anni e 8 mesi
Enzo Gencarelli: 1 anno, 7 mesi e 20 giorni
In altri casi:
Saverio Lento: annullamento della condanna senza rinvio (assoluzione)
Pasquale Forastefano: pena ridotta di 4 mesi (era già condannato a 18 anni in secondo grado)
Domenico Massa, Luca Talarico e Silvio Forastefano: confermati nei ruoli già determinati in appello.
Nicola Abbruzzese (detto “Semiasse”, difeso dall'avvocato Rossana Cribari) e Gianfranco Arcidiacono: la Cassazione ha disposto un nuovo processo di appello.
