Processo “Kossa” a Cassano: condanne definitive contro la cosca Forastefano I NOMI

Si conclude il “processo Kossa”, una delle inchieste più rilevanti promosse dalla DDA di Catanzaro contro la ‘ndrangheta cassanese, con al centro la cosca Forastefano. e le loro ramificazioni economiche e imprenditoriali nel settore agricolo e dei trasporti.

Le condanne emesse con sentenza definitiva

Con la conclusione del processo e l’intervento della Cassazione, sono state confermate una serie di condanne definitive. Ecco alcuni dei principali verdetti:

Stefano Bevilacqua: 5 anni e 4 000 euro di multa

Damiano Elia: 3 anni, 10 mesi e 20 giorni + 800 euro di multa

Antonio Falabella: 4 anni, 5 mesi e 10 giorni + 1 778 euro di multa

Agostino Pignataro: 7 anni e 4 mesi

Alessandro Forastefano: 8 anni

Antonio Antolino: 2 anni e 8 mesi

Leonardo Falbo: 2 anni e 8 mesi

Enzo Gencarelli: 1 anno, 7 mesi e 20 giorni