Franco Rubino illustra i progetti futuri per l’ateneo di Arcavacata

Martedì prossimo si terranno le elezioni per il nuovo rettore dell’Unical. Franco Rubino, direttore del Dipartimento di Scienze aziendali e giuridiche, è candidato. Gli abbiamo posto alcune domande.

Come immagina il futuro dell’Unical?

«Immagino un’università sempre più internazionale, digitale e radicata nel territorio. Bisognerà ampliare i programmi di doppio titolo e le partnership con atenei stranieri, così da attrarre talenti e allo stesso tempo offrire ai nostri studenti opportunità globali. Si dovrà rafforzare il trasferimento tecnologico e l’ecosistema d’impresa, attraverso incubatori e spin-off, valorizzando le ricerche nate nei nostri laboratori. Il campus – una vera “città universitaria” – dovrà evolversi con servizi ancora più efficienti, residenze accoglienti e mobilità sostenibile, così da essere un luogo ideale per didattica, ricerca e terza missione. Solo così si potrà continuare a competere in campo nazionale e internazionale. Immagino si realizzi anche il sogno di molti giovani calabresi che desiderano restare nella propria terra: occorre risolvere anche il problema della “restanza”».

