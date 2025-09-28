Manifestazioni pro Palestina: l’Atp di Cosenza chiede alle scuole di segnalarle subito

Ieri l’Usb Scuola ha diramato un comunicato che, nel suo piccolo, rischia di passare alla storia. La sigla di base, tra i protagonisti delle manifestazioni di lunedì scorso dedicate a quanto sta accadendo a Gaza e a sostegno della popolazione palestinese, ha informato che è arrivata una nota nelle scuole della provincia «da parte dell’Atp a firma “la Segreteria del Dirigente”, con cui si richiede di “segnalare con tempestività l’eventuale svolgimento di manifestazioni, assemblee straordinarie, occupazioni o altre forme di mobilitazione studentesca connesse alla causa pro-Palestina che interessino i rispettivi istituti” e di “comunicare iniziative in corso o programmate”».

L’Usb Scuola la definisce «inaccettabile». E aggiunge: «Sono righe burocratiche che ci preoccupano molto nella loro algida prosa, veicolano un pericoloso clima di controllo che esula dalla normalità democratica. Non fanno neppure riferimento a eventuali richieste che in tal senso provengano dal Ministero a Roma o dall’Usr a Catanzaro! Comprendiamo come dopo la grande riuscita dello sciopero dell’Usb di lunedì, le piazze piene, il risveglio delle coscienze critiche e del dibattito nelle scuole e nelle università, nei luoghi di lavoro e nei territori, siano turbati i sonni del Governo. Ma se ne facciano una ragione: la Scuola è e rimarrà presidio di democrazia e partecipazione, confronto e crescita. Nella dialettica e nelle lotte dei lavoratori e degli studenti».

