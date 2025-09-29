Castrovillari, auto impazzita finisce dentro una posta privata: quattro feriti trasportati in ospedale

Macchina impazzita finisce nella posta privata di Viale del Lavoro. Sono state trasferite in ospedale, infatti, almeno quattro persone rimaste coinvolte in un particolare incidente alla cui causa ci sarebbe il malore del conducente della vettura: si tratta di un uomo con vecchi problemi di salute che, dopo aver innestato il cambio automatico della propria Bmw, per cause comunque in fase di accertamento (probabilmente per un malore o per le sue condizioni di salute) è salito involontariamente sul marciapiede, ha divelto la vetrina dell'esercizio commerciale, quindi creato lo scompiglio nelle persone che s'erano recate in negozio per pagare alcune bollette e per altre necessità di lavoro. Qualcuno, per evitare la vettura, si è anche buttato per terra.

«Non abbiamo capito molto – hanno commentato a caldo i feriti – perché l'auto ha sfondato inspiegabilmente la vetrata del negozio e siamo riusciti, a stento, a metterci in salvo. Siamo molto spaventati». Il bilancio è particolarmente pesante: il conducente della vettura e gli avventori nel negozio sono stati portati nel vicino ospedale Pasquale Ferrari per le cure del caso. Le loro condizioni sono al vaglio dei Sanitari del Pronto Soccorso. Tutti sono stati sottoposti ad accertamenti e agli esami strumentali di rito. Nelle prossime ore saranno sciolte eventuali prognosi.