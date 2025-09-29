Corigliano-Rossano, due auto in fiamme. Si indaga con l'ipotesi del dolo

Due auto sono state completamente distrutte dalle fiamme, la notte scorsa, nell'area urbana di Corigliano a Corigliano-Rossano. Le vetture, da quanto si è appreso, di proprietà di due cittadini stranieri, erano parcheggiate in una delle vie principali di Corigliano e nelle vicinanze di diverse attività commerciali. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Corigliano-Rossano che hanno spento il fuoco ed evitato si propagasse alle abitazioni e ai negozi. Intervenuti anche i carabinieri del Reparto territoriale di Corigliano-Rossano che hanno avviato le indagini. Non si esclude l'ipotesi del dolo.

Foto di repertorio