Danni da siero anti-polio, risarcimento milionario a un 53enne di San Lucido

Danni da vaccino: condannato il Ministero della salute che dovrà risarcire un milione di euro a L.B., un 53enne di San Lucido, per la somministrazione effettuata cinquanta anni fa. Così ha deciso il giudice monocratico del Tribunale di Paola, Antonio Dinatolo. Inoltre l’uomo riceverà anche un assegno mensile di 5.300 euro. Il 53enne è stato difeso dall’avvocato Anna Di Santo del foro di Paola. Con la richiesta nel 2023 era stato chiesto un indennizzo al Ministro della salute e all’Agenzia del farmaco (Aifa) per essere stato «irreversibilmente danneggiato dalla vaccinazione antipolio che gli era stata somministrata in tenera età».

Ma come è stato possibile dopo tanti anni presentare ricorso? Nel caso in questione è emerso che soltanto nel 2021 – data della consulenza medica – l’uomo ha avuto consapevolezza che la sua malattia era dovuta dalla vaccinazione antipolio praticata quando era bambino. È emersa difatti «una stretta relazione eziologica con la vaccinazione orale di tipo Opv somministrata nell’infanzia presso le strutture pubbliche dell’Asp di Cosenza (all’epoca ufficio vaccinazioni dell’Usl di Paola) quale complicanza patologica post vaccinale da effetto avverso».

È stata quindi rigettata dal giudice l’eccezione di decadenza sollevata dal Ministero.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale