Giornalismo in lutto, muore a 80 anni il cosentino Santi Trimboli: è stato vicecaporedattore nella redazione regionale della Rai

È morto a Cosenza, all’età di 80 anni, Santi Trimboli, ex giornalista della Rai TGR Calabria. Vicecaporedattore nella redazione regionale, per anni è stato volto del telegiornale e del programma 90° Minuto, seguendo i principali avvenimenti in Calabria, comprese le visite istituzionali di presidenti della Repubblica come Giorgio Napolitano.
Professionista dal 1973, aveva iniziato al Corriere del Giorno di Taranto e successivamente collaborato con La Gazzetta del Sud di Messina. È stato caposervizio al Giornale di Calabria, addetto stampa della Figc Calabria, collaboratore de La Stampa e corrispondente del Corriere dello Sport.
Per 25 anni ha lavorato nella sede Rai della Calabria, contribuendo anche a trasmissioni nazionali: da Tutto il calcio minuto per minuto con i collegamenti da Catanzaro, Cosenza e Crotone, a Stadio Sprint, 90° Minuto e La Domenica Sportiva, seguendo i nove campionati della Reggina in Serie A.
Nel 2014 ha insegnato “Etica della comunicazione” e “Sistema dei mass media” nel master in management del turismo all’Università della Calabria. Nel corso della carriera ha ricevuto numerosi riconoscimenti per la sua attività giornalistica.
