Rassegna stampa 29-09-2025 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

CALABRIA

- Calabria, i correttivi alla Coesione possono diventare una sfida decisiva

- Erano 30mila, ne sono rimasti 4.708, tra 5 anni in Calabria non ci sarà più un forestale

- Spaccio di droga a Isola Capo Rizzuto, diventano definitive le condanne

- “Res Tauro”, don Pino contro il nipote Gioacchino: due linee di potere nel clan Piromalli

- Caccia al boss “fantasma” di Cetraro: Giuseppe Scornaienchi, una primula in fuga

- Danni da siero anti-polio, risarcimento milionario a un 53enne di San Lucido