Corigliano-Rossano, la Madonna di Fatima sorvola la città e benedice gli ospedali

Sabato la comunità di Corigliano-Rossano ha vissuto un momento di intensa spiritualità con il “Peregrinatio Mariae” della Madonna di Fatima.

La sacra effigie in volo sopra la città

La statua è stata trasferita a bordo di un elicottero AW139 da Corigliano fino al Palazzetto dello Sport “Felice Calabrò” di Rossano. Durante il sorvolo, avvenuto nonostante la pioggia incessante, l’effigie ha sorvolato gli ospedali “Guido Campagna” di Corigliano e “Nicola Giannettasio” di Rossano, regalando ai presenti una benedizione simbolica dall’alto.

La processione e la celebrazione

All’atterraggio la Madonna è stata accolta dalle autorità religiose e civili, per poi essere scortata in corteo lungo le strade cittadine fino alla chiesa di San Paolo, dove si è celebrata la messa solenne. L’iniziativa, promossa dalla parrocchia e dai Servi del Cuore Immacolato di Maria, ha richiamato un gran numero di fedeli, che hanno accompagnato con devozione l’arrivo della sacra immagine.