Omicidio Gaetani a Cassano allo Jonio: tre ordinanze cautelari per i clan della Sibaritide I NOMI

Nella mattinata di oggi i carabinieri hanno notificato tre ordinanze di custodia cautelare nei confronti di altrettanti indagati, già detenuti per altre vicende giudiziarie, ritenuti coinvolti nell’omicidio di Giuseppe Gaetani, avvenuto a Cassano allo Jonio (CS) la sera del 2 dicembre 2020.

Il provvedimento, emesso dal GIP del Tribunale di Catanzaro su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia e notificato nelle carceri di Cuneo, Novara e Lanciano (CH), ipotizza a carico dei tre soggetti i reati di omicidio premeditato, detenzione e porto abusivo di armi da guerra e comuni da sparo, con l’aggravante della finalità mafiosa.

I tre arresti

Abbruzzese Nicola cl. 79

Forastefano Pasquale cl. 87

Massa Domenico cl. 77

Le indagini

L’inchiesta, condotta dal Nucleo Investigativo del Comando provinciale dei carabinieri di Cosenza e coordinata dalla DDA di Catanzaro, è partita dalle dichiarazioni di due collaboratori di giustizia. Le loro parole hanno permesso di ricostruire le circostanze in cui il Gaetani fu freddato: l’uomo, a bordo della sua auto e vicino alla propria abitazione, venne raggiunto da diversi colpi di pistola esplosi da un commando arrivato su un furgone.