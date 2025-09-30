Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Rende, blitz della Mobile a Villaggio Europa: sequestrati fucili calibro 12 e pistole

Rende, blitz della Mobile a Villaggio Europa: sequestrati fucili calibro 12 e pistole

Le armi con matricola abrasa erano custodite in un magazzino nel popoloso quartiere È il secondo arsenale scoperto nel giro di poche settimane dalla Polizia nell’area urbana

Un magazzino anonimo. Posto nel popolatissimo quartiere rendese di “Villaggio Europa”. Un nascondiglio sicuro usato per custodire armi pronte all’uso, nel quale hanno irruzione gl’investigatori della Mobile. Un pugno di poliziotti guidato dal vicequestore Gianni Albano sono andati quasi a colpo sicuro dopo aver seguito le mosse di Francesco Costabile, 69 anni. L’uomo aveva le chiavi di accesso e la disponibilità della unità immobiliare e non immaginava di essere sotto controllo.
Nel magazzino erano tenuti un fucile a canne mozze, avvolto in una busta di plastica; un fucile calibro 12 “Breda” e due pistole calibro 7,65 e 9 per 21.
