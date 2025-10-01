Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Cassano, truffe social fingendosi il sindaco Gianpaolo Iacobini

Proposti prodotti finanziari dopo aver clonato l’account del primo cittadino

Il sindaco di Cassano, Gianpaolo Iacobini, è stato vittima di un episodio di truffa digitale.
Il suo profilo personale social è stato clonato da ignoti che, spacciandosi per lui, hanno tentato di contattare cittadini proponendo l’acquisto di prodotti finanziari. A denunciare l’accaduto è stato lo stesso primo cittadino, che ha scelto di farlo con il suo consueto piglio ironico.
«C’è in giro un altro me» , ha detto Iacobini, «qualcuno che ha preso in prestito la mia identità per convincere le persone a investire in fantomatici strumenti economici. Diffidate delle imitazioni! Uno basta e avanza».
