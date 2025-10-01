Corigliano Rossano, via ai lavori di messa in sicurezza a Santa Chiara

È stato uno dei punti critici all’indomani dell’alluvione del 2015. Il costone su cui si erge il quartiere di Villaggio Santa Chiara, nel centro storico di Rossano, è stato un “sorvegliato speciale”, la cui fragilità è emersa con forza in quell’alba di devastazione all’indomani della bomba d’acqua che nell’estate del 2015 ha colpito la città di Corigliano Rossano.

La furia dell’acqua ha distrutto argini, invaso le case, messo in pericolo di vita migliaia di abitanti. Ma ha anche mostrato tutti i limiti e i problemi derivanti da un importante situazione di dissesto idrogeologico.

