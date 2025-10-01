Cosenza, assunti 65 collaboratori scolastici: Palazzo Lecce spiega le supplenze

La settimana degli Ata. Ieri l’Ambito territoriale provinciale ha proceduto con un’ulteriore e infornata di incarichi annuali destinati a sessantacinque Collaboratori scolastici. A seguire le altre categorie dell’universo Ata, dopodiché il pallino delle nomine passerà nelle mani dei singoli istituti chiamati a gestire direttamente gli spezzoni orari, le supplenze breve e le altre forme di loro competenza. Nelle scorse settimane Palazzo Lecce, guidato in maniera impeccabile dalla dirigente Loredana Giannicola, aveva proceduto alla pubblicazione dei bollettini relativi agli Ata, arrivando sino alla posizione 424 dei Collaboratori scolastici (col bollettino di ieri siamo alla 554), alla 37 per gli Assistenti tecnici e alla posizione numero 71 per quanto riguarda gli Assistenti amministrativi. La posizione non significa che sono stati assunti, a tempo determinato, altrettanti precari poiché molte posizioni sono state saltate. Comunque si tratta di numeri molto importanti. Ai quali bisognerà aggiungere quanti riceveranno l’incarico la prossima settimana.

