Cosenza, Caruso incontra Salvini alla presentazione della nuova flotta Busitalia

Due le principali richieste : istituire un collegamento stabile tra la e gli aeroporti calabresi, in particolare quello di Lamezia Terme, e prevedere un servizio diretto con Salerno, già servita dall’alta velocità

Il sindaco Franz Caruso ha preso parte questa mattina, in Piazza XV Marzo, alla presentazione della nuova flotta di Busitalia, alla presenza del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti e vicepremier Matteo Salvini.

Nel suo intervento, il primo cittadino ha rivolto al Ministro e ai vertici di Busitalia due richieste precise: istituire un collegamento stabile tra Cosenza e gli aeroporti calabresi, in particolare quello di Lamezia Terme, e prevedere un servizio diretto con Salerno, già servita dall’Alta Velocità, in attesa della realizzazione della tratta in Calabria.

«Cosenza ha un’esigenza ineludibile: collegare la città al suo aeroporto di riferimento – ha affermato Caruso –. In passato il servizio “Al volo” aveva dato buoni risultati, ma oggi manca un sistema stabile di trasporto pubblico che risponda a questa necessità».

Il sindaco ha sottolineato come i nuovi bus, a bassa emissione e più confortevoli, possano incentivare l’uso del trasporto pubblico e favorire la transizione verso una smart city. Ha inoltre ricordato la vastità della provincia di Cosenza e le difficoltà legate alla carenza infrastrutturale, ribadendo l’importanza di servizi efficienti sia all’interno del territorio che verso il resto del Paese.

Al termine dell’incontro, Caruso si è intrattenuto con Salvini, che ha garantito attenzione alle richieste avanzate e la volontà di avviare a breve una fase operativa.

