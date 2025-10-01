Cosenza, si rafforza l’organico dell’Annunziata con tre nuovi primari e due specialisti

Si consolida ulteriormente la sinergia tra l’Unical e l’Annunziata. All’ospedale Civile di Cosenza, infatti, sono in arrivo tre nuovi primari universitari e due specialisti, pronti, pertanto, a rafforzare l’organico del nosocomio bruzio e a potenziare il percorso verso la costruzione di un polo sanitario che unisce formazione, assistenza e ricerca. Si tratta dei dottori Matteo Orrico, Michele Di Dio e Carmine Gazzaruso, cui si affiancano l’endocrinologa Anna Perri e il chirurgo toracico Federico Davini, tutte figure di alto profilo selezionate attraverso concorsi pubblici universitari che richiedono elevati standard scientifici e assistenziali.

