Il furto della lamina in oro della Cattedrale di San Nicola di Mira: denunciato un giovane

Identificato il presunto responsabile del furto aggravato avvenuto lo scorso 14 settembre all’interno della Cattedrale di San Nicola di Mira, chiesa madre dell’Eparchia di Lungro. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, il giovane indagato si sarebbe introdotto nell’edificio religioso attraverso una finestra al primo piano, approfittando di un’impalcatura per i lavori in corso.

Una volta dentro, avrebbe raggiunto la sacrestia da cui avrebbe sottratto alcune centinaia di euro dalle offerte dei fedeli. Avrebbe inoltre tentato di impossessarsi di una preziosa lamina in oro e argento raffigurante Santa Parasceve, custodita nel Sacro Reliquiario, di enorme valore economico e religioso.

Le dichiarazioni rese dall’indagato, insieme agli elementi raccolti, hanno portato alla denuncia in stato di libertà per furto aggravato. Le indagini proseguono sotto il coordinamento della Procura di Castrovillari.