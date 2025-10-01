Partono a Corigliano Rossano i lavori di rifacimento del muro crollato nel quartiere San Biagio

Partiti i lavori di messa in sicurezza del muro crollato nel quartiere San Biagio nel centro storico di Rossano.

La zona, come si ricorderà, è da tempo al centro delle polemiche, non solo per il grave crollo che ha determinato un clima di comprensibile preoccupazione tra i residenti, ma anche per una generale richiesta di maggiore attenzione a fronte di una incuria che più volte ha portato chi ci vive a pubbliche denunce.

Il crollo, inoltre aveva anche reso disagevole l’accesso ad alcune abitazioni. Il muro che si è sbriciolato è di proprietà di privati a cui di fatto l’amministrazione comunale si è dovuta di fatto sostituire per operare. La Protezione civile comunale, ad ogni modo, ha comunicato che è terminata la procedura per l’avvio dei lavori di messa in sicurezza e già ad inizio settimana è stata recintata l’area di cantiere e si stanno organizzando le attrezzature (già presenti nel cantiere limitrofo) per iniziare i lavori. Si ricorda che il quartiere era stato interessato dal crollo di un muro di sostegno privato, in occasione di perturbazioni meteorologiche previste con “allerta arancione” dei mesi scorsi che aveva reso impossibile l’accesso appunto ad alcune abitazioni.

