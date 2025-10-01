Rende aderisce a “Ottobre Rosa”: prevenzione del tumore al seno diventa appuntamento fisso

Il Consiglio Comunale di Rende ha approvato all’unanimità la proposta delle consigliere Stefania Galassi e Adriana Calvelli per istituzionalizzare l’iniziativa “Ottobre Rosa ” mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno come appuntamento fisso e annuale nel calendario comunale. La proposta avanzata dalle stesse viene condivisa da tutti i membri di opposizione e ha subito trovato ampia aderenza nella maggioranza.

Il programma prevede un convegno con esperti, campagne informative, il coinvolgimento di scuole e associazioni, iniziative di volontariato e potrebbe avvalersi dell’illuminazione in rosa di un luogo simbolico della città.

“Investire in prevenzione significa investire in vita e in futuro – sottolineano Galassi e Calvelli – ed è fondamentale che le istituzioni locali facciano la loro parte nel diffondere messaggi di consapevolezza e sostegno”.

Il Comune di Rende si unisce così alla campagna nazionale, illuminando di rosa i propri spazi istituzionali e promuovendo momenti di informazione e sensibilizzazione rivolti alla cittadinanza.

L’iniziativa punta a costruire nel tempo un percorso stabile di informazione, consapevolezza e partecipazione della comunità. Rende aderisce dunque a “Ottobre rosa” dimostrando che anche le amministrazioni locali possono contribuire in modo concreto e duraturo alla prevenzione alla tutela della salute delle donne.