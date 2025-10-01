Vicoli trascurati, autobus spariti e buche da guinness dei primati a Cosenza

Bus dell’Amaco spariti, vicoli abbandonati, buche pericolose che stanno per festeggiare l’anno di vita (vedi quella alla salita di piazza Monsignor Bilotto, coperta con i resti di due dossi artificiali), manutenzione che scatta solo alla vigilia di feste patronali (quella in onore di San Michele Arcangelo a maggio) o sagre (quella dell’uva e del vino: la prossima è dal 10 al 12 di questo mese). Quadro precario a Donnici Inferiore e Superiore. Il consigliere comunale Alfredo Dodaro si è fatto carico delle lamentele di molti residenti. Il suo sopralluogo ha trovato i giusti riscontri.

