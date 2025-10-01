Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Vicoli trascurati, autobus spariti e buche da guinness dei primati a Cosenza

Vicoli trascurati, autobus spariti e buche da guinness dei primati a Cosenza

A Donnici la manutenzione è di casa soltanto in occasione di feste patronali e sagre. Il capolinea vicino all’ex scuola cancellato dall’Amaco per mancanza di mezzi idonei

Bus dell’Amaco spariti, vicoli abbandonati, buche pericolose che stanno per festeggiare l’anno di vita (vedi quella alla salita di piazza Monsignor Bilotto, coperta con i resti di due dossi artificiali), manutenzione che scatta solo alla vigilia di feste patronali (quella in onore di San Michele Arcangelo a maggio) o sagre (quella dell’uva e del vino: la prossima è dal 10 al 12 di questo mese). Quadro precario a Donnici Inferiore e Superiore. Il consigliere comunale Alfredo Dodaro si è fatto carico delle lamentele di molti residenti. Il suo sopralluogo ha trovato i giusti riscontri.
