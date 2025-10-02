Paura a Cosenza, incendio in un appartamento: undici in Pronto soccorso. C'è un ricoverato in terapia intensiva

Un incendio, provocato secondo i primi accertamenti da cause accidentali, si é sviluppato nel primo pomeriggio in un appartamento al quarto piano di un palazzo nel centro di Cosenza. Le fiamme si sono propagate rapidamente, costringendo la famiglia che viveva nella casa interessata dall’incendio a darsi alla fuga. Nessuno ha riportato ferite, ma alcune persone (dovrebbero essere in tutto undici) sono rimaste intossicate dal fumo e sono state portate nel pronto soccorso dell’ospedale per accertamenti. Sul posto le ambulanze del 118, i vigili del fuoco e personale della polizia di Stato. L'edificio è stato sgombrato, per motivi precauzionali, in attesa della conclusione degli accertamenti sulle cause dell’incendio.

Uno dei ricoverati è in terapia intensiva: la nota dell'ospedale Annunziata

E’ stato attivato il P.E.M.A..P (Piano di Emergenza per il Massiccio Afflusso di Pazienti) oggi, in Pronto Soccorso a seguito dell’arrivo, contemporaneamente, di 11 persone con difficoltà respiratorie dovute all’esalazione di anidride carbonica in conseguenza di un incidente verificatosi in un palazzo del centro città. Uno dei pazienti, in condizioni più gravi, è stato ricoverato in Terapia Intensiva ed è attualmente sottoposto a supporto ventilatorio. La gestione dell’emergenza attraverso l’attivazione del PEMAP, in concomitanza con la regolare attività del Pronto Soccorso, ha consentito di mantenere livelli di efficienza ottimali, garantendo assistenza tempestiva a tutti i pazienti coinvolti. La Direzione dell’Ospedale esprime un sentito ringraziamento alla Prefettura e alle Forze dell’Ordine, con cui è stato condiviso e coordinato l’intervento previsto dal piano di emergenza.