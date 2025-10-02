Ricercato in Brasile e catturato a Torano Castello, manette per Eduardo de Oliveira Tagliaferro

La Corte d’Appello di Catanzaro (terza sezione penale, presidente Battaglia, relatore Giglio) ha emesso un’ordinanza nei confronti di Eduardo de Oliveira Tagliaferro, cittadino brasiliano domiciliato a Torano Castello, in provincia di Cosenza, attualmente al centro di una richiesta di estradizione avanzata dalle autorità di Brasilia.

Riunitasi in camera di consiglio lo scorso 30 settembre, la Corte ha disposto nei suoi confronti le misure cautelari dell’obbligo di dimora nel comune cosentino e del divieto di espatrio, con contestuale ritiro del passaporto. Secondo quanto emerge dalla documentazione trasmessa dal Ministero della Giustizia, Tagliaferro – ex consigliere del Tribunale Superiore Elettorale – è accusato in Brasile di divulgazione di informazioni riservate e violazione aggravata del segreto d’ufficio.

Le autorità brasiliane sostengono che l’uomo abbia passato a un giornalista del quotidiano Folha de São Paulo conversazioni riservate tra funzionari della Corte Suprema, successivamente pubblicate dalla stampa, relative al periodo in cui Luiz Inácio Lula da Silva era Presidente della Repubblica.