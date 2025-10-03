Cessione Cosenza, salta la trattativa. Citrigno: "Guarascio incomprensibile, mi faccio da parte"

Quale futuro per il Cosenza? Difficile decifrarlo, dopo il post dell'imprenditore Citrigno delle ultime ore. "A poche ore da una incomprensibile risposta del presidente Guarascio alla mia nuova manifestazione di interesse per l’acquisizione della società, e dopo opportune e inevitabili riflessioni, mi corre l’obbligo precisare alcune cose:

- ho sempre avuto grande rispetto per il popolo rossoblù, cercando in tutti i modi di dare seguito a ciò che ho promesso e di agire con il tempismo e la trasparenza che contraddistinguono me e il mio gruppo. Per questo voglio ringraziare innanzitutto i tifosi, per il calore e l’affetto che mi hanno dimostrato e mi dimostrano, e che ricambio di vero cuore.

- Un grazie sincero anche agli imprenditori Nereo Salerno, Vincenzo Rota, Franco Malizia, Marcello Chiappetta, Maurizio Menotti e Nino Musacchio, che hanno manifestato la loro disponibilità ad aderire e a dare corpo a un’idea che guardava e guarda al presente, e soprattutto al futuro del Cosenza.