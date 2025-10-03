Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Cetraro, il conduttore tv Occhiuzzi ai pm: «Quando Pinto esce mi ucciderà»

Cetraro, il conduttore tv Occhiuzzi ai pm: «Quando Pinto esce mi ucciderà»

Diventato testimone d’accusa perchè vittima per 30 anni di usura vive sotto protezione. Le sue dichiarazioni contenute nell’ordinanza notificata alla coppia di presunti “cravattari”

L’ombra della ‘ndrangheta. Il gip distrettuale di Catanzaro, Federica Giacchetti, ha emesso una ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Franco Pinto, 66 anni e della moglie, Cinzia Maritato, 63, di Cetraro, indagati per estorsione e usura. La coppia, già destinataria di ordinanza di custodia cautelare nei mesi scorsi, è ora sott’inchiesta per aver utilizzato metodi mafiosi.
Pinto e Maritato sono finiti sott’inchiesta per effetto delle dichiarazioni del conduttore televisivo Francesco Occhiuzzi, rimasto vittima dei loro prestiti a strozzo per quasi 30 anni e corrispondendo lungo tutto questo periodo circa un milione e mezzo di euro. La vitttima ha raccontato ai pubblici ministeri di aver corrisposto interessi usurari fino a 15.000 euro al mese a fronte della somma originariamente ricevuta in prestito.
«Pinto appartiene alla criminalità organizzata» ha riferito Occhiuzzi ai magistrati della procura antimafia di Catanzaro «e rettifico quanto avevo detto in un primo momento, ovvero che non sapevo e non disponevo di elementi per dire che appartenesse alla ‘ndrangheta. Certo che è inserito in circuiti di criminalità organizzata e infatti lo temo. So che se esce dal carcere “mi farà la festa”, nel senso che mi ucciderà. Se esce penso che potrebbe spararmi. Dico questo sulla base delle minacce che mi ha formulato durante il rapporto usurario».

Digital Edition
Dalla Gazzetta del Sud in edicola

Scopri di più nell’edizione digitale

Per leggere tutto acquista il quotidiano
o scarica la versione digitale.

Leggi l’edizione digitale
Edizione Digitale

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province