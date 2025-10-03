Paola, servizio idrico: stipendi in ritardo per i lavoratori Ecotec

Ancora ritardi nei pagamenti dei lavoratori di Ecotec che si occupano, per conto di una società esterna, del servizio idrico e di depurazione cittadino.

All’appello mancano ancora i mesi di agosto e settembre. Il malcontento tra le maestranze è palese perché i lavoratori non riescono a recuperare da tempo questo ritardo nel pagamento dei loro stipendi. A volte solo di una mensilità, altre invece, come in questo caso, di due. Ecotec come è noto ha in appalto il servizio per conto del Comune che viene rinnovato di mese in mese in attesa di una gara per l’affidamento dello stesso che ancora non è avvenuta.

Il problema, comunque, non è solo al riguardo degli stipendi ma anche di un sevizio - quello idrico in particolare - che soprattutto in estate ha presentato una serie di problematiche a causa di carenze prolungate e di interruzioni dovute alla rottura di tubazioni locali o regionali.

