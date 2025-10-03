Regionali, Baldino: "La Calabria vuole cambiare e merita diritti reali"

La piazza di Corigliano Rossano per il comizio finale del centrosinistra in Calabria è apparsa vibrante. La deputata del Movimento 5 Stelle, Vittoria Baldino, ha colto l'entusiasmo come una risposta chiara a chi mette in discussione l'amore dei calabresi per la propria terra.

"Questa è tutta gente che ama la Calabria e che proprio perché ama la Calabria vuole che la Calabria cambi," ha dichiarato Baldino. La deputata ha sottolineato l'esigenza di una regione che sia finalmente "terra di diritti, sia terra di servizi," e che non sia più "una terra da sacrificare sull'altare di qualche altro interesse o di qualche altro territorio d'Italia come è stata fino ad oggi."

Secondo Baldino, la coalizione progressista offre un'alternativa basata su un "programma serio" e su una persona "seria, onesta, preparata" come il candidato Pasquale Tridico, che ha "una visione di sviluppo, una visione in cui i diritti siano diritti realmente e non siano gentili concessioni." La deputata si è detta convinta che "i calabresi siano dalla nostra parte."