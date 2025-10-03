Ultras del Cosenza morto in clinica: quattro indagati

La Procura di Cosenza ha chiuso le indagini per la morte di Salvatore Iaccino, uno storico ultras del Cosenza Calcio trovato morto lo scorso 17 febbraio in una clinica per pazienti psichiatrici a Mendicino, in provincia di Cosenza.

Iaccino è stato trovato senza vita ed era stata aperta un’inchiesta. Adesso la Procura ha chiuso le indagini: sono 4 le persone finite sul registro degli indagati. Si tratta di tre operatori socio-sanitari e della direttrice della clinica.

I familiari di Iaccino sono rappresentati dagli avvocati Maurizio Nucci, Mattia Caruso, Cristian Cristiano e Angelo Nicotera.