Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Umberto Primo, a Cosenza resta un mistero la proprietà dello storico edificio

Umberto Primo, a Cosenza resta un mistero la proprietà dello storico edificio

Da anni non si dà risposta al quesito sull’ottocentesco complesso di colle Pancrazio. I tecnici dell’amministrazione provinciale sono al lavoro per fare luce sulla vicenda

Il mistero dell’Umberto Primo. Il vecchio edificio che sorge a colle Pancrazio, a pochi metri dal Castello svevo, va ancora alla ricerca del vero proprietario. Dagli uffici della Provincia, esattamente quelli del settore edilizia e Pnrr, guidati dal dirigente Giovanni Amelio, abbiamo saputo che l’ente morale “Umberto Primo”, proprietario dell’immobile, non è mai stato sciolto. E, però, con il passare degli anni la struttura è andata mano mano decadendo. I vari tentativi di riaprire l’Umberto Primo e dei destinare nei suoi locali attività culturali portati avanti dalle amministrazioni che si sono succedute alla guida di Palazzo dei Bruzi e dell’Azienda sanitaria provinciale, sono naufragate.

Fu l’ex sindaco Salvatore Perugini a stipulare con l’Asp (guidata da Franco Petramala) una convenzione che prevedeva l’uso in comodato per trent’anni. Presente anche la Provincia (presidente Mario Oliverio). Era previsto il recupero dell’edificio, furono stanziate pure delle somme importanti, effettuati alcuni lavori per una possibile Residenza sanitaria assistita o una sede di master post-universitari, di ricerche socio-sanitarie e scientifiche, di aggregazione, allo scopo di rivitalizzare il centro storico.
L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale

Digital Edition
Dalla Gazzetta del Sud in edicola

Scopri di più nell’edizione digitale

Per leggere tutto acquista il quotidiano
o scarica la versione digitale.

Leggi l’edizione digitale
Edizione Digitale

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province