Bimbo morto tra gli ospedali di Vibo e Cosenza, la Procura bruzia apre un’inchiesta

La Procura di Cosenza ha aperto un fascicolo sulla morte del bimbo di 4 mesi, di Paravati, tra due ospedali. Sono stati i genitori di quell’angioletto a pretendere verità e giustizia in un esposto carico di dolore. Il loro è un desiderio, che considerano un dovere nei confronti di quel bimbo che non c’è più. Il piccolo è spirato lunedì sera nella Terapia intensiva neonatale di Cosenza dov’era giunto con l’elisoccorso dall’ospedale Jazzolino di Vibo, in condizioni disperate.

